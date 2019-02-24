Українці візьмуть участь у розробці нового безпілотного бомбардувальника
Science Technology розкрила плани щодо розробки нового БПЛА великої дальності (UCAV) на міжнародній виставці IDEX 2019, що проходила в Абу-Дабі до 21 лютого.
"Основною перевагою нового безпілотного бомбардувальника є використання новітніх передових технологій, відносно низька вартість і вільний доступ до ринку", - повідомляє онлайн-видання Defence Blog.
Зазначається, що проект нового БПЛА розробляється "для підтримки операцій з боротьби з повстанцями (COIN), розвідувальних та пошуково-рятувальних операцій (SAR), розвідувального спостереження і розвідки (ISR), легких точних атак, підтримки з повітря (DAS), морського патрулювання та місій з внутрішньої оборони".
За даними компанії, новий безпілотник зможе нести протирадіаційні, протикорабельні і високоточні ракети класу "повітря-земля" і керовані бомби. Також UCAV буде оснащений бортовим обладнанням для запуску ракет з лазерним наведенням.
У Science Technology заявили, що робота над проектом "отримала схвалення з боку Збройних сил і потенційних клієнтів в регіоні Близького Сходу та Північної Африки", де через зростання кількості та інтенсивності локальних конфліктів очікується збільшення парку літаків UCAV з десятків у 2018 році до 700 - у 2028 році.
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