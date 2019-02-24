Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Українці візьмуть участь у розробці нового безпілотного бомбардувальника

Разом з українцями працюватимуть розробники з Південної Кореї та США
Представники України візьмуть участь у розробці нового безпілотного бомбардувальника компанії Science Technology (Саудівська Аравія).
Українці візьмуть участь у розробці нового безпілотного бомбардувальника Фото: defence-blog.com

Science Technology розкрила плани  щодо розробки нового БПЛА великої дальності (UCAV)  на міжнародній виставці IDEX 2019, що проходила в Абу-Дабі до 21 лютого.

"Основною перевагою нового безпілотного бомбардувальника є використання новітніх передових технологій, відносно низька вартість і вільний доступ до ринку", - повідомляє онлайн-видання Defence Blog.

Зазначається, що проект нового БПЛА розробляється "для підтримки операцій з боротьби з повстанцями (COIN), розвідувальних та пошуково-рятувальних операцій (SAR), розвідувального спостереження і розвідки (ISR), легких точних атак, підтримки з повітря (DAS), морського патрулювання та місій з внутрішньої оборони". 

За даними компанії, новий безпілотник зможе нести протирадіаційні, протикорабельні і високоточні ракети класу "повітря-земля" і керовані бомби. Також UCAV буде оснащений бортовим обладнанням для запуску ракет з лазерним наведенням. 

У Science Technology заявили, що робота над проектом "отримала схвалення з боку Збройних сил і потенційних клієнтів в регіоні Близького Сходу та Північної Африки", де через зростання кількості та інтенсивності локальних конфліктів очікується збільшення парку літаків UCAV з десятків у 2018 році до 700  - у 2028 році. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2019 12:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.