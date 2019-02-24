Українці візьмуть участь у розробці нового безпілотного бомбардувальника

Разом з українцями працюватимуть розробники з Південної Кореї та США

Представники України візьмуть участь у розробці нового безпілотного бомбардувальника компанії Science Technology (Саудівська Аравія).

Science Technology розкрила плани щодо розробки нового БПЛА великої дальності (UCAV) на міжнародній виставці IDEX 2019, що проходила в Абу-Дабі до 21 лютого.

"Основною перевагою нового безпілотного бомбардувальника є використання новітніх передових технологій, відносно низька вартість і вільний доступ до ринку", - повідомляє онлайн-видання Defence Blog.

Зазначається, що проект нового БПЛА розробляється "для підтримки операцій з боротьби з повстанцями (COIN), розвідувальних та пошуково-рятувальних операцій (SAR), розвідувального спостереження і розвідки (ISR), легких точних атак, підтримки з повітря (DAS), морського патрулювання та місій з внутрішньої оборони".

За даними компанії, новий безпілотник зможе нести протирадіаційні, протикорабельні і високоточні ракети класу "повітря-земля" і керовані бомби. Також UCAV буде оснащений бортовим обладнанням для запуску ракет з лазерним наведенням.

У Science Technology заявили, що робота над проектом "отримала схвалення з боку Збройних сил і потенційних клієнтів в регіоні Близького Сходу та Північної Африки", де через зростання кількості та інтенсивності локальних конфліктів очікується збільшення парку літаків UCAV з десятків у 2018 році до 700 - у 2028 році.