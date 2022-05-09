Українці вперше в історії вийшли до чвертьфіналу ЧС із волейболу

Наша збірна створила справжню сенсацію, розгромивши Нідерланди 3:0

Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату світу. Це право на першості-2022 "жовто-сині" здобули у поєдинку проти команди Нідерландів, здобувши сенсаційну перемогу – 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

Про це повідомляє Обозреватель.

Підопічних Угіса Крастіньша вважали аутсайдерами зустрічі. Ставки на перемогу помаранчевих приймали з коефіцієнтом 1,33. А на успіх наших співвітчизників можна було поставити із котируванням 3,25.