Українці встановили рекорд на ринку житла в Польщі

Найчастіше житло купується за готівку.

У 2023 році іноземні громадяни встановили рекорд кількості угод з нерухомістю в Польщі, оформивши 17 330 покупок загальною площею понад один мільйон квадратних метрів. Для порівняння: у 2022 році цей показник становив трохи більше ніж 14 тисяч угод. Основний інтерес зосереджений на великих польських містах - лідирують Варшава (3535 об'єктів), Краків (1523) та Вроцлав (1491). За оцінками аналітиків, іноземці становили близько 6% всіх покупців на польському ринку житла.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Найбільш активно закордонні покупці купували нерухомість у Мазовецькому воєводстві (понад 508 тис. кв. м), а також у Нижньосілезькому та Малопольському. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації підтвердило виданню Rzeczpospolita, що Варшава залишається найпривабливішим напрямком.

Національності покупців варіюються, проте найбільшу кількість квартир придбали українці, за ними йдуть білоруси, росіяни, індійці, британці та в'єтнамці. Середня площа купленого житла – близько 58 м².

Чому саме великі міста приваблюють іноземних інвесторів? За словами Патріка П'єти, старшого агента Hamilton May, більшість розглядає купівлю як вкладення коштів, обираючи сучасні житлові комплекси з перспективою зростання вартості. Багато хто переїхав до Польщі на постійне місце проживання та розглядає житло як засіб укорінення.

Найчастіше такі квартири купуються за готівку без іпотечних кредитів. Як зауважує П'єта, покупці з України, які особливо прибули після початку повномасштабної війни, сприймають ціни у Варшаві як доступні порівняно з довоєнними цінами в Києві.

2023 року помітну роль в активності покупців відіграла програма «Безпечний кредит 2%», якою скористалися 3044 іноземці — переважно громадяни України (2215), а також білоруси, індійці та росіяни. Ця підтримка посилила попит на первинне житло серед нових резидентів.

Додатковим чинником став Закон 1994 року, який спрощує іноземцям придбання нерухомості у Польщі. При дотриманні низки умов, наприклад, якщо житло не знаходиться у прикордонній зоні і призначене для власних потреб, отримувати дозвіл міністра МВС не потрібно. Це не поширюється, наприклад, на узбережжя Балтики — такі міста як Сопот чи Криниця-Морська вимагають окремого погодження.

Тим не менш, у 2024 році з усіх об'єктів, куплених з дозволу, понад 360 із 527 розташовані саме у Поморському воєводстві. У 143 випадках надання дозволу було відмовлено — найчастіше через відсутність прозорості джерел фінансування чи побоювань у питаннях безпеки.

На даний момент вплив іноземців на ринок житла в Польщі залишається помірним, але може зрости. Насамперед помітно їх вплив на ринок оренди: більшість приїжджих починають з оренди житла, перш ніж переходять до покупки.

Приблизно 2 мільйони вихідців з України та Білорусі, які мешкають у Польщі, формують стабільний попит як на оренду, так і на купівлю. На цьому фоні активно розвиваються агенції нерухомості, орієнтовані на східноєвропейську аудиторію.