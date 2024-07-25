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Українці використовують батареї Tesla, щоб мати світло – FT

25 липня 2024, 15:11
Українці використовують батареї Tesla, щоб мати світло – FT
Фото: ІТС.ua
росія знищила 80% теплової і третину гідрогенерації електрики України.

Через постійні відключення світла українські власники електрокарів Tesla почали використовувати акумулятори авто, щоб заживити світлом свої оселі.

Про це пише газета Financial Times.

З однієї батареї Tesla можна зробити відразу 12 зарядних станцій, пише видання. 

Киянин, який раніше купував розбиті електрокари у США і перевозив їх до України, аби продати тут, тепер вирішив переформатувати свій бізнес: він винайняв кількох електриків, які перерізають акумулятори, аби зробити з них одразу кілька систем підзарядки.

Міністанція має потужність 5 кіловатів на годину, а цього достатньо для заживлення світлом середньостатистичної київської квартири на 10 годин. 

Такі системи підзарядження купують цивільні, але серед клієнтів є і військові: їм такі системи продають без націнки. 

Ймовірно, що з наближенням зими попит на цей товар лише зростатиме.

 
енергіяTeslaелектрикавійна в Україні

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