Українці використовують батареї Tesla, щоб мати світло – FT

росія знищила 80% теплової і третину гідрогенерації електрики України.

Через постійні відключення світла українські власники електрокарів Tesla почали використовувати акумулятори авто, щоб заживити світлом свої оселі.

Про це пише газета Financial Times.

З однієї батареї Tesla можна зробити відразу 12 зарядних станцій, пише видання.

Киянин, який раніше купував розбиті електрокари у США і перевозив їх до України, аби продати тут, тепер вирішив переформатувати свій бізнес: він винайняв кількох електриків, які перерізають акумулятори, аби зробити з них одразу кілька систем підзарядки.

Міністанція має потужність 5 кіловатів на годину, а цього достатньо для заживлення світлом середньостатистичної київської квартири на 10 годин.

Такі системи підзарядження купують цивільні, але серед клієнтів є і військові: їм такі системи продають без націнки.

Ймовірно, що з наближенням зими попит на цей товар лише зростатиме.