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Українці, які дали притулок переселенцям, можуть отримати компенсацію за оплату комуналки
Фото: newsradio.com.ua
Українці, які безкоштовно дали притулок переселенцям (внутрішньо переміщеним особам, ВПО) є можливість отримати грошову компенсацію за житлово-комунальні послуги.
Як оформити одержання компенсації, роз'яснили у Міністерстві юстиції України. Для отримання компенсації потрібно дотриматись трьох обов'язкових умов:
- у власника житла не повинно бути борга за комуналку;
- житло переселенцям має бути надано безкоштовно;
- переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.
Власник або власниця житла для отримання допомоги має зробити таке:
- подати заяву у вільній формі чи через ЦНАП, чи безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради; у заяві мають бути зазначені ПІБ переселенців та документи, що підтверджують їх особи;
- зареєструватись на сайті prukhystok.in.ua.
Протягом п'яти днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їх дані та умови проживання. Після цього буде ухвалено рішення про компенсацію.
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26 08 2022 13:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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