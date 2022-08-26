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Українці, які дали притулок переселенцям, можуть отримати компенсацію за оплату комуналки

Ольга
Матарикіна
Розмір такої компенсації - 14,77 грн на день на особу
Українці, які дали притулок переселенцям, можуть отримати компенсацію за оплату комуналки Фото: newsradio.com.ua
Українці, які безкоштовно дали притулок переселенцям (внутрішньо переміщеним особам, ВПО) є можливість отримати грошову компенсацію за житлово-комунальні послуги. 
 
Як оформити одержання компенсації, роз'яснили у Міністерстві юстиції України. Для отримання компенсації потрібно дотриматись трьох обов'язкових умов:
 
- у власника житла не повинно бути борга за комуналку;
- житло переселенцям має бути надано безкоштовно;
- переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.
 
Власник або власниця житла для отримання допомоги має зробити таке:
 
- подати заяву у вільній формі чи через ЦНАП, чи безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради; у заяві мають бути зазначені ПІБ переселенців та документи, що підтверджують їх особи; 
- зареєструватись на сайті prukhystok.in.ua.
 
Протягом п'яти днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їх дані та умови проживання. Після цього буде ухвалено рішення про компенсацію.
 
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26 08 2022 13:44
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