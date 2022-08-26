Українці, які дали притулок переселенцям, можуть отримати компенсацію за оплату комуналки

Розмір такої компенсації - 14,77 грн на день на особу

Українці, які безкоштовно дали притулок переселенцям (внутрішньо переміщеним особам, ВПО) є можливість отримати грошову компенсацію за житлово-комунальні послуги.

Як оформити одержання компенсації, роз'яснили у Міністерстві юстиції України. Для отримання компенсації потрібно дотриматись трьох обов'язкових умов:

- у власника житла не повинно бути борга за комуналку;

- житло переселенцям має бути надано безкоштовно;

- переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.

Власник або власниця житла для отримання допомоги має зробити таке:

- подати заяву у вільній формі чи через ЦНАП, чи безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради; у заяві мають бути зазначені ПІБ переселенців та документи, що підтверджують їх особи;

- зареєструватись на сайті prukhystok.in.ua.

Протягом п'яти днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їх дані та умови проживання. Після цього буде ухвалено рішення про компенсацію.