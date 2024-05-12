Українці з посвідкою на проживання і роботою зможуть лишатися в Німеччині
Про це канцелр сказав під час виступу на заході групи газет RND, передає DW.
"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", – заявив Шольц.
Він також закликав українців у Німеччині працевлаштуватися.
"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - сказав канцелер.