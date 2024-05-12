Українці з посвідкою на проживання і роботою зможуть лишатися в Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українці з посвідкою на проживання і роботою зможуть залишатися в Німеччині.

Про це канцелр сказав під час виступу на заході групи газет RND, передає DW.

"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", – заявив Шольц.

Він також закликав українців у Німеччині працевлаштуватися.

"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - сказав канцелер.