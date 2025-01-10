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Українці з тимчасовим захистом в ЄС мають право відвідувати Україну

10 січня 2025, 19:11
Українці з тимчасовим захистом в ЄС мають право відвідувати Україну
Фото: ЕРА
Жодна держава блоку не може їм це забороняти.

Речник Європейської комісії пояснив, що українці під тимчасовим захистом на території Євросоюзу мають право їздити в Україну і повертатися назад в ЄС, не втрачаючи посвідки на тимчасове проживання і жодна держава блоку не може їм це забороняти.

Про це заявив речник Єврокомісії в ексклюзивному коментарі Європейській правді

Короткочасне повернення в Україну українських біженців не має розглядатися національними державами ЄС як підстава для припинення дії тимчасового захисту щодо них.

"Особам, які користуються тимчасовим захистом, може знадобитися повернутися в Україну з інших причин, ніж добровільне повернення, до закінчення строку дії тимчасового захисту, тому національні органи влади не повинні розглядати будь-яке короткочасне повернення в Україну як рішення про добровільне повернення, що є підставою для анулювання посвідок на тимчасове проживання та припинення забезпечення прав, пов'язаних з тимчасовим захистом", – пояснили у Європейській комісії.

Про ймовірний термін дозволених "відпусток" для українців з тимчасовим захистом, речник сказав, що в Директиві про тимчасовий захист немає конкретного порогового значення максимальної тривалості відсутності в державі-члені ЄС.

В Єврокомісії додали, що держави ЄС не мають припиняти надавати українцям грошову допомогу, якщо ті на неї мають право, на час їхньої поїздки в Україну.

"Відпустка в Україні не дорівнює добровільному поверненню. Тому під час канікул держави-члени ЄС повинні продовжувати надавати бенефіціарам права, які передбачає тимчасовий захист", - підсумував речник ЄК.

 
біженціУкраїнаЄвросоюз

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