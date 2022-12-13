Українці зможуть безоплатно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні

Україні найближчим часом запровадять програму безкоштовного обміну для населення: застарілі лампи розжарювання можна буде обміняти на нові світлодіодні.

Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба міністерства.

"Такий простий спосіб, як заміна ламп живлення на енергоощадні LED-лампи, може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження. Найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи – механізм буде максимально простим", – зазначила Свириденко.

Всього планується провести заміну 50 млн ламп. Це має суттєво скоротити навантаження на енергосистему.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія профінансує закупку приблизно 30 млн світлодіодних лампочок для України.