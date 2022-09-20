Українці зможуть придбати військові облігації у "Дії"

Кожна облігація матиме назву тимчасово окупованого міста

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram

"ЗСУ продовжують свій блискавичний контрнаступ, звільняючи українські міста. Скоро з'явиться можливість стати спонсором перемоги, придбавши військові облігації в "Дії"", - зазначив Федоров.

За його словами, команда Мінцифри працює над запуском облігацій у застосунку.

"Ви зможете придбати їх, щоб підтримати економіку України та задонатити на потреби армії, а потім — отримати свої кошти назад із відсотками", - зауважив міністр.

Він також повідомив, що кожна облігація матиме назву тимчасово окупованого міста.

"Тобто купуєте облігацію Херсон, Мелітополь, Маріуполь або Крим — фінансуєте економіку країни та ЗСУ, а наші воїни працюють, щоб вже скоро над кожним з цих міст підняли синьо-жовтий стяг", - пояснив Федоров.

Міністр підкреслив, що військові облігації в Дії - це класичний win-win: спонсорування перемоги України над росією та гарантований прибуток.

Всі деталі нової послуги в "Дії" Федоров пообіцяв оприлюднити пізніше.