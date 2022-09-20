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Українці зможуть придбати військові облігації у "Дії"

Ольга
Матарикіна
Кожна облігація матиме назву тимчасово окупованого міста
Українці зможуть придбати військові облігації у "Дії" Фото: з вільних джерел
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.
 
"ЗСУ продовжують свій блискавичний контрнаступ, звільняючи українські міста. Скоро з'явиться можливість стати спонсором перемоги, придбавши військові облігації в "Дії"", - зазначив Федоров.
 
За його словами, команда Мінцифри працює над запуском облігацій у застосунку.
 
"Ви зможете придбати їх, щоб підтримати економіку України та задонатити на потреби армії, а потім — отримати свої кошти назад із відсотками", - зауважив міністр.
 
Він також повідомив, що кожна облігація матиме назву тимчасово окупованого міста.
 
"Тобто купуєте облігацію Херсон, Мелітополь, Маріуполь або Крим — фінансуєте економіку країни та ЗСУ, а наші воїни працюють, щоб вже скоро над кожним з цих міст підняли синьо-жовтий стяг", - пояснив Федоров.
 
Міністр підкреслив, що військові облігації в Дії -  це класичний win-win: спонсорування перемоги України над росією та гарантований прибуток.
 
Всі деталі нової послуги в "Дії" Федоров пообіцяв оприлюднити пізніше.
 
 
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20 09 2022 15:27
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