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Українці зможуть придбати військові облігації у "Дії"
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.
"ЗСУ продовжують свій блискавичний контрнаступ, звільняючи українські міста. Скоро з'явиться можливість стати спонсором перемоги, придбавши військові облігації в "Дії"", - зазначив Федоров.
За його словами, команда Мінцифри працює над запуском облігацій у застосунку.
"Ви зможете придбати їх, щоб підтримати економіку України та задонатити на потреби армії, а потім — отримати свої кошти назад із відсотками", - зауважив міністр.
Він також повідомив, що кожна облігація матиме назву тимчасово окупованого міста.
"Тобто купуєте облігацію Херсон, Мелітополь, Маріуполь або Крим — фінансуєте економіку країни та ЗСУ, а наші воїни працюють, щоб вже скоро над кожним з цих міст підняли синьо-жовтий стяг", - пояснив Федоров.
Міністр підкреслив, що військові облігації в Дії - це класичний win-win: спонсорування перемоги України над росією та гарантований прибуток.
Всі деталі нової послуги в "Дії" Федоров пообіцяв оприлюднити пізніше.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 16 вересня 2022 року затвердив порядок придбання військових облігацій внутрішньої державної позики засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія").
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20 09 2022 15:27 МЕДІА
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