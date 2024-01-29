Українців попередили про фейкові повідомлення "від імені" ОП щодо здачі територій

Поширювані повідомлення — фейк російської ІПсО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави.

На електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу президента України. У них йдеться про "припинення вогню з рф" та "передачу країні-агресору частини територій".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Facebook.

Насправді поширювані повідомлення — фейк російської ІПсО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави.

Центр протидії дезінформації та Кіберполіція нагадують: