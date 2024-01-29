Українців попередили про фейкові повідомлення "від імені" ОП щодо здачі територій
На електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу президента України. У них йдеться про "припинення вогню з рф" та "передачу країні-агресору частини територій".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Facebook.
Насправді поширювані повідомлення — фейк російської ІПсО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави.
Центр протидії дезінформації та Кіберполіція нагадують:
- Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах.
- Завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему.
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