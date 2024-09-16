Українців попередили про зміни руху потягів до країн Європи
16 вересня 2024, 12:09
Фото: LIGA.NET
Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.
Через повінь у Центральній Європі скасовано деякі поїзди, частина змінила напрямок руху.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Так, згідно з повідомленням, рейс Відень - Київ - Відень сьогодні курсує як Будапешт - Київ - Будапешт.
Зазначається, що інший рейс сполученням Чоп - Відень угорськими вагонами класу "Інтерсіті" також обмежений до Будапешта.
При цьому рейси Прага - Перемишль - Прага скасовані.
"Рейс Прага - Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа - за графіком", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в "Укрзалізниці" зазначили, що всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.