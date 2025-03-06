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Українців попереджували про припинення надання розвідданих – Келлог

06 березня 2025, 18:57
Українців попереджували про припинення надання розвідданих – Келлог
джерело x.com/generalkellogg
Келлог вважає, що Україна має можливість з наявними засобами продовжувати боротьбу.
Американський спецпредставник з питань України і росії сказав, що Україну заздалегідь попередили про припинення надання розвідувальних даних. Кіт Келлог стверджує, що цей крок є демонстрацією серйозності наміру президента Дональда Трампа закінчити війну.
 
Про це пише The Guardian. 
 
Він порівняв це з "важким ударом мула по носу" для "привернення уваги". Келлог сказав, що дуже чітко пояснив, який потенціал цього рішення, під час поїздки до Києва.
 
"Ми дали їм знати, що президент дуже серйозний стосовно цього і ми збираємося закінчити цю війну. І це один зі шляхів упевнитися, що ви розумієте, що ми серйозні стосовно того. Тож це важко? Звісно, але це не так, що вони не знали, що це наближається. Вони отримали чесне попередження, що це наближається. Я казав їм, і їм про це говорили на минулому тижні", – сказав спецпредставник. 
 
Келлог вважає, що Україна має можливість з наявними засобами продовжувати боротьбу. 
 
Він також згадав про суперечку Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Білому домі і сказав, що американський президент був "дуже великодушним" протягом перших пів години з 50-хвилинних переговорів у Овальному кабінеті. Він порадив передивитися два-три рази запис зустрічі. 
війна в Українірозвідка сшаросія окупанти

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