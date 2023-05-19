Українців закликали економити світло через нові пошкодження енергосистеми

В "Укренерго" просять перенести користування електрикою з вечірніх годин на ранок, день або ніч.

Енергохолдинг ДТЕК зупинив 19 травня одну електростанцію через пошкодження магістральних ліній внаслідок атаки з боку росії.

Про це повідомили у самій компанії.

"Сьогодні вдень, 19 травня, внаслідок обстрілів з боку росії були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС ДТЕК Енерго. Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії", – йдеться в заяві.

Енергетики працюють, аби відновити видавання потужності в енергосистему.

Водночас в "Укренерго" закликали українців увечері заощаджувати електроенергію. У компанії також просять перенести користування електрикою з вечірніх годин (19:00-22:00) на ранок, день або ніч.

В "Укренерго" уточнили, що нічна атака російських окупантів не призвела до пошкоджень магістральних мереж. Однак денні ворожі обстріли пошкодили магістральні лінії, що забезпечували потужність однієї з електростанцій на сході України. Через сукупність цих факторів зменшився обсяг виробництва електроенергії.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 19 травня влаштувала чергову масовану атаку по Україні дронами-камікадзе та ракетами.