Матеріали:
Теми:

Українців закликали економити світло через нові пошкодження енергосистеми

19 травня 2023, 17:57
Українців закликали економити світло через нові пошкодження енергосистеми
Фото з вільного доступу
В "Укренерго" просять перенести користування електрикою з вечірніх годин на ранок, день або ніч.

Енергохолдинг ДТЕК зупинив 19 травня одну електростанцію через пошкодження магістральних ліній внаслідок атаки з боку росії.

Про це повідомили у самій компанії.

"Сьогодні вдень, 19 травня, внаслідок обстрілів з боку росії були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС ДТЕК Енерго. Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії", – йдеться в заяві.

Енергетики працюють, аби відновити видавання потужності в енергосистему.

Водночас в "Укренерго" закликали українців увечері заощаджувати електроенергію. У компанії також просять перенести користування електрикою з вечірніх годин (19:00-22:00) на ранок, день або ніч.

В "Укренерго" уточнили, що нічна атака російських окупантів не призвела до пошкоджень магістральних мереж. Однак денні ворожі обстріли пошкодили магістральні лінії, що забезпечували потужність однієї з електростанцій на сході України. Через сукупність цих факторів зменшився обсяг виробництва електроенергії.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 19 травня влаштувала чергову масовану атаку по Україні дронами-камікадзе та ракетами.

економіясвітловійна в Україніросія окупантиракетні атаки

Останні матеріали

Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Поразницька, безглузда дискусія Америки
Політика
Поразницька, безглузда дискусія Америки "Україна чи Тайвань". США повинні відновити свій потенціал лідерства – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 травня 2023, 12:06
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2023, 10:03
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Політика
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Переклад iPress – 19 травня 2023, 08:31
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Політика
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 18 травня 2023, 17:06
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Політика
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Переклад iPress – 18 травня 2023, 12:27
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Політика
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 травня 2023, 10:11
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Політика
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Переклад iPress – 17 травня 2023, 16:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється