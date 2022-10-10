CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗаступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону закликав українців вимкнути світло з 17:00 до 22:00.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українців закликали не користуватися електроприладами до 22.00
Через обстріли енергетичної інфраструктури треба згладити пікове навантаження
"Є прохання до всього населення. Сьогодні такий важкий день для всієї країни. Треба усім разом попрацювати на нашу країну. З 5 вечора до 10 вечора у нас максимальне навантаження на енергосистему кожного дня. Сьогодні, це важливо, треба вимкнути світло в цей період, не користуватися електроприладами для того, щоб вся країна пережила цей важкий день", — наголосив він.
Нагадаємо, найбільше електроенергії споживають електроплити, духовки та електрочайники з кавоварками, микрохвильовки, обігрівачі, праски та пральні машини.
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10 10 2022 15:15 МЕДІА
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