Українців закликали не користуватися електроприладами до 22.00

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону закликав українців вимкнути світло з 17:00 до 22:00.

"Є прохання до всього населення. Сьогодні такий важкий день для всієї країни. Треба усім разом попрацювати на нашу країну. З 5 вечора до 10 вечора у нас максимальне навантаження на енергосистему кожного дня. Сьогодні, це важливо, треба вимкнути світло в цей період, не користуватися електроприладами для того, щоб вся країна пережила цей важкий день", — наголосив він.

Нагадаємо, найбільше електроенергії споживають електроплити, духовки та електрочайники з кавоварками, микрохвильовки, обігрівачі, праски та пральні машини.