Українців закликали виїхати з Криму

Влада України закликає українців тимчасово покинути території Криму, аби у безпеці перечекати деокупацію.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає українців тимчасово покинути території окупованого Криму.

Про це заявилавіцепрем'єр-міністр Ірина Верещук у Telegram в суботу, 23 вересня.

"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - написала вона.

Нагадаємо, 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту рф. За даними ГУР, загинуло щонайменше дев'ять членів російського штабу і 16 були поранені. Серед останніх - є російські генерали.