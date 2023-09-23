Українців закликали виїхати з Криму
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає українців тимчасово покинути території окупованого Криму.
Про це заявилавіцепрем'єр-міністр Ірина Верещук у Telegram в суботу, 23 вересня.
"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - написала вона.
Нагадаємо, 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту рф. За даними ГУР, загинуло щонайменше дев'ять членів російського штабу і 16 були поранені. Серед останніх - є російські генерали.