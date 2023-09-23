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ПОЛІТИКА

Українців закликали виїхати з Криму

23 вересня 2023, 18:10
Українців закликали виїхати з Криму
Фото: з вільних джерел
Влада України закликає українців тимчасово покинути території Криму, аби у безпеці перечекати деокупацію.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає українців тимчасово покинути території окупованого Криму. 

Про це заявилавіцепрем'єр-міністр Ірина Верещук у Telegram в суботу, 23 вересня.

"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - написала вона.

 Нагадаємо, 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту рф. За даними ГУР, загинуло щонайменше дев'ять членів російського штабу і 16 були поранені. Серед останніх - є російські генерали.

Кримвійна

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