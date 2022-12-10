Українців знову закликали підготуватися до важкої зими

Потрібно придбати собі низку необхідних речей

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

"Не будемо прикрашати дійсність - ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло", - сказав Шмигаль.

За його словами, центральна та місцева влада накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури.

"Зараз готовність до опалювального сезону по країні -більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури", - сказав прем’єр.

Водночас він вкотре закликав, попри достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, максимально їх економити.

"Сьогодні я ще раз хочу звернутися до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок та прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин", - сказав Шмигаль.