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Українців знову закликали підготуватися до важкої зими
Фото з вільного доступу
Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
"Не будемо прикрашати дійсність - ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло", - сказав Шмигаль.
За його словами, центральна та місцева влада накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури.
"Зараз готовність до опалювального сезону по країні -більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури", - сказав прем’єр.
Водночас він вкотре закликав, попри достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, максимально їх економити.
"Сьогодні я ще раз хочу звернутися до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок та прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин", - сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, упродовж останній двох днів російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України.
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12 10 2022 17:48 МЕДІА
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