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CУСПІЛЬСТВО

Українця вбили у Словаччині: розслідують можливе побиття поліцією

03 лютого 2025, 20:11
Українця вбили у Словаччині: розслідують можливе побиття поліцією
Словаччина. Фото: aktuality.sk/Ján Petrovič
Зараз розглядають кілька версій і не виключають протиправні дії правоохоронців.

У Словаччині вбили українця, імовірно, перед цим його побили правоохоронці.

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що не виключає етнічну ворожнечу як одну з причин злочину.

Як пише словацький портал Aktuality, причиною конфлікту могло стати те, що Любомир був бездомним.

"У справі відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. На цей час тривають процесуальні дії, і тому ми не можемо надати будь-яку додаткову інформацію", – повідомила представниця слідства Андреа Добяшова.

За даними медіа, 30 січня його спіймали на крадіжці в магазині New Yorker в торговому центрі Nivy, після цього чоловіка відвели в підсобку, де його побили поліцейські. Наступного дня чоловік помер від травм голови й тіла.

Лікар, який оглядав українця, заявив, що, імовірно, його побили правоохоронці, — саме після цього у Словаччині почали розслідування. Камери з відеоспостережень також свідчать про побиття.

Зараз розглядають кілька версій і не виключають протиправні дії правоохоронців. Інших деталей розслідування не повідомляють.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що із цього питання українське посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсманом. Україна вимагає неупередженого розслідування і щоб усіх винних притягнули до відповідальності.

вбивствоСловаччинаукраїнець

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