Українцям запропонують 300 безкоштовних авіаквитків до Канади за програмою CUAET

Якщо вашу заявку буде схвалено, MOSAIC зв’яжеться з вами та надасть подальші інструкції

Фонд Ukraine2Canada надає українцям, що отримали візу за програмою CUAET, безкоштовні авіаквитки в Канаду.

29 серпня на сайті фонду буде опубліковано лінк на форму заявки для реєстрації на 300 квитків для українців. Для подачі заявки може також знадобитися фото закордонного паспорта, візи CUAET та сертифікату вакцинації (за наявності), повідомляє УНН.

Перш ніж почати подачу заявки, переконайтеся, що ви маєте право на отримання квитка:

1. Кінцевий пункт призначення - Канада.

2. Початкова дата подорожі має бути протягом наступних 60 днів після подання заявки.

3. Форма подачі заяв відкриватиметься кожні два тижні, тому треба переконатися, що ви включили всіх найближчих родичів до однієї форми заявки. Не подавайте кілька заявок для найближчих родичів, бо ви позбавляєте інших можливостей отримати квиток, і ваш запит може бути скасовано.

4. Принаймні один член сім’ї повинен мати канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET) (інші члени сім’ї мають теж мати CUAET або інші законні документи для подорожі в Канаду).

Які документи мають бути

Як зазначається, кожен пасажир повинен мати дійсні проїзні документи для в’їзду в Канаду, зокрема:

Паспорт(и).

Дійсна віза або електронний дозвіл на подорож (ETA).

Одноразовий проїзний документ, якщо немає паспорта/візи.

Статус вакцинації проти COVID-19.

Переконайтеся, що на кожному документі є окрема етикетка з іменем пасажира.

Подорож з дітьми

Діти віком до 18 років у Канаді вважаються неповнолітніми. Неповнолітніх, які намагаються в’їхати до Канади без належних документів, або які перебувають з іншими дорослими, крім батьків або законних опікунів, перевірятимуть ретельніше.

Якщо неповнолітня дитина подорожує лише з одним із батьків, необхідно надати лист-дозвіл, якщо можливо англійською мовою, який підписаний тим із батьків, який не подорожує з нею, і містить адресу та номер телефону того з батьків, який не подорожує. подорожі та ксерокопія підписаного паспорта або національного посвідчення особи цього батька. Лист завіряти не потрібно. До листа слід додати ксерокопію підписаних паспортів або національних посвідчень особи батьків або законних опікунів.

Якщо неповнолітня дитина подорожує з особою, яка не є її батьками або законним опікуном, необхідно надати лист-дозвіл, якщо це можливо англійською мовою, підписаний обома батьками або законним опікуном (опікунами) і містить адресу та телефон номер обох батьків або законного опікуна (опікунів), а також ксерокопія паспорта або національного посвідчення особи з підписом батьків або законного опікуна (опікунів). Лист завіряти не потрібно. До листа слід додати ксерокопії підписаних паспортів або національних посвідчень особи батьків або законних опікунів.

Подорож з родичами

Якщо ви подорожуєте групою, ви повинні подати заявку лише разом із найближчими родичами. Члени великої родини повинні подавати заявку окремо. Після подання заявки ви отримаєте підтвердження електронною поштою. Це не підтвердження того, що у вас є квиток, а лише те, що вашу заявку отримано.

Якщо ви подаєте заявку на подорож сім’єю, кожна особа вважається окремим квитком. Це означає, що сім’я з чотирьох осіб буде зарахована як чотири з 300 квитків. Після цього MOSAIC перевірить вашу заявку на відповідність вимогам. Зверніть увагу, що заповнення заявки не підтверджує отримання квитків.

Якщо вашу заявку буде схвалено, MOSAIC зв’яжеться з вами та надасть подальші інструкції. Очікуйте на відповідь до 5 вересня.

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