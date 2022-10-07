CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБанк розвитку Ради Європи (БРРЄ) прийняв рішення про спеціальні умови якнайшвидшого набуття Україною членства у фінустанові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україну можуть прийняти в Банк розвитку Ради Європи за скороченою процедурою
За його словами, набуття членства у БРРЄ відкриє Україні додаткові можливості для забезпечення житлом українців, які постраждали від війни
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив очільник Мінрегіону Олексій Чернишов.
За його словами, набуття членства у БРРЄ відкриє Україні додаткові можливості для забезпечення житлом українців, які постраждали від війни, надання соцпослуг та відбудови зруйнованої соціальної інфраструктури.
Адміністративна рада Банку також схвалила п’ять нових позик на 465 млн євро, більша частина яких буде спрямована на підтримку біженців з України в країнах-учасницях БРРЄ.
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10 07 2022 12:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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