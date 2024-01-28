Україну на певному етапі варто би запросити стати повноцінним членом НАТО – Столтенберг

Генсек Альянсу наголосив, що кожна держава має право обирати свій шлях у цьому питанні.

Україну було б добре на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом НАТО.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Fox News.

Столтенберг наголосив, що кожна держава має право обирати свій шлях вступу чи не вступу в Альянс, оскільки блок створювали для того, аби запобігти війні.

"Я з Норвегії, ми межуємо з росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України", – сказав генсек Альянсу.

Столтенберг підкреслив, що дуже важливо, щоб російський диктатор путін не досягнув бажаного в Україні, оскільки це стане заохоченням для інших авторитарних режимів.

"Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань", - сказав глава Альянсу і додав, що "тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу".

Столтенберг також висловився за продовження підтримки США, оскільки вона послаблює росію, а кошти використовуються головним чином у США, бо йдуть на закупівлю американської зброї.