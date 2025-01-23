Україну не потрібно примусово схиляти до перемовин з рф – президент Фінляндії

План перемоги України може передбачати три етапи, щоб зберегти стійкий мир.

"Для мене план перемоги лінійний і він проходить через три етапи. Перший - короткостроковий. І в короткостроковій перспективі ми повинні підтримувати Україну фінансово, у військовому сенсі та політично. Ця підтримка має тривати і посилюватися", - сказав він.

За словами Стубба, другий етап може тривати від трьох до шести місяців. Він зазначив, що Україну потрібно саджати за стіл переговорів із рф, коли вона буде готова.

"Що треба зробити за ці три-шість місяців. Мені здається, вже говорили, з чого потрібно починати. Україна повинна починати переговори, якими б вони не були і коли б вони не були, з позиції сили. Жодні переговори не можуть проходити без України", - наголосив президент Фінляндії.

Стубб вважає, що третім етапом плану перемоги України буде відновлення територіальної цілісності країни. Він зазначив, що особливо важливо зберегти незалежність і суверенітет України.

"Україна повинна стати членом ЄС і членом НАТО. Це єдиний шлях до програшу путіна", - резюмував президент Фінляндії.