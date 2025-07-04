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Україну обрали до Ради Продовольчої програми ООН

04 липня 2025, 14:17
Україну обрали до Ради Продовольчої програми ООН
Фото: Укрінформ
А от росія і білорусь не змогли потрапити до Ради.

В четвер, 4 липня, на конференції в Римі Україну обрали до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Про це повідомив у соцмережі X (Twiyyer) міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ще одне значне досягнення України в системі ООН. Сьогодні вранці в Римі Україну було обрано до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO)", - йдеться в пості.

Сибіга подякував державам-членам ООН за визнання життєво важливої ​​ролі України як гаранта глобальної продовольчої безпеки і запевнив, що докладатиме всіх зусиль для її просування.

Також глава української дипломатії додав, що що росія і білорусь не змогли потрапити до Ради, хоча й дуже старалися.

"Попри виклики, спричинені повномасштабною агресією росії всередині країни, ми продовжуватимемо розширювати наші гуманітарні зусилля, що рятують життя, зокрема через програму президента Зеленського "Зерно з України", - зазначив він.

За словами міністра, росія має залишатися в міжнародній ізоляції.

"Агресору та його поплічнику немає місця в керівних органах міжнародних організацій", - підкреслив Андрій Сибіга.

 

ООНУкраїна

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