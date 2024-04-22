Україну очікує важка ситуація найближчим часом – Буданов

Україну, з середини травня - початку червня, очікує досить важка ситуація. Втім, вона не буде катастрофічною.

Про це в інтерв'ю BBC розповів керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - розповів керівник ГУР.

Відповідаючи на питання інтерв'юера, Буданов пояснив, що мова йде про "все", а не лише про фронт чи внутрішньополітичну ситуацію. За словами керівника ГУР, ворог вдаватиметься до комплексного підходу проти України, але подробиці цього питання він не розкрив.

"Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня", - пояснив Буданов.