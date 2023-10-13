Матеріали:
Теми:

Україну запросили спостерігачем на навчання військового альянсу Північної Європи

13 жовтня 2023, 17:37
Україну запросили спостерігачем на навчання військового альянсу Північної Європи
Джерело: ua.news
Члени Об’єднаних експедиційних сил (JEF), групи з десяти держав Північної Європи на чолі з Великою Британією також засудили російську агресію проти України.

Члени Об’єднаних експедиційних сил (JEF), групи з десяти держав Північної Європи на чолі з Великою Британією, запросили Україну як спостерігача на свої навчання у 2024 і 2025 роках та засудили російську агресію проти нашої держави.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів держав-учасниць Об’єднаних експедиційних сил після саміту у Швеції, передає "Європейська правда"

Голови держав-учасниць JEF засудили повномасштабну агресію росії проти України, яка, підкреслюють вони, посилила значення НАТО й Об’єднаних експедиційних сил "як засобів забезпечення регіональної безпеки для їхніх членів".

"Безпека України є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону, тому ми зобов'язуємося підтримувати Україну на шляху євроатлантичної інтеграції до майбутнього членства в НАТО", – додали лідери.

"В інтересах колективної безпеки і оперативної сумісності, а також для підтримки захисту України від незаконного вторгнення росії, ми також погоджуємося сприяти зміцненню оборонно-промислового співробітництва в Європі і по всій Атлантиці, а також зменшувати перешкоди для оборонної торгівлі та інвестицій в євроатлантичному регіоні, де це доречно", – додали лідери JEF.

Об’єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force) – це багатонаціональні експедиційні сили, створені у 2015 році Сполученим Королівством, що охоплюють військових держав Балтії і всієї Північної Європи, включно з Ісландією, а також Нідерландів.

НАТОвійна в Українінавчання військовихросія окупанти

Останні матеріали

Ядерна боєготовність. Сполучені Штати повинні бути готові до одночасних воєн з Китаєм та росією – рекомендації комісії Конгресу США
Технології
Ядерна боєготовність. Сполучені Штати повинні бути готові до одночасних воєн з Китаєм та росією – рекомендації комісії Конгресу США
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 16:48
У росіян є підстави боятися. Опале листя відкриває нове вікно для наступу ЗСУ – Ян Каллберг
Cуспільство
У росіян є підстави боятися. Опале листя відкриває нове вікно для наступу ЗСУ – Ян Каллберг
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 12:37
Як на війні контролювати стрес. Програма стійкості допомагає підготувати українських військових до психологічних викликів війни – Мік Раян
Cуспільство
Як на війні контролювати стрес. Програма стійкості допомагає підготувати українських військових до психологічних викликів війни – Мік Раян
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 09:38
Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Cуспільство
Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 16:35
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Політика
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 10:55
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Політика
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 23:16
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Політика
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 15:18
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Політика
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється