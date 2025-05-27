Україна отримуватиме ще більше газу через Трансбалканський коридор

Новий маршрут проходить через п'ять країн.

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.

Про це сьогодні повідомив НКРЕКП.

"Це рішення передбачає проведення єдиного аукціону для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції до України – орієнтовно 3 млн кубометрів на добу", – йдеться у заяві.

Держрегулятор ухвалив рішення щодо погодження надання Оператором ГТС України спільного з операторами газотранспортних систем Болгарії, Греції, Молдови і Румунії.

Це сприятиме підвищенню привабливості українського ринку природного газу і розширенню можливостей диверсифікації джерел постачання, що зміцнить енергетичну безпеку України в умовах війни з росією.

Трансбалканський маршрут проходить через п’ять країн і має потенціал для задоволення нагальних потреб України і забезпечує доступ до джерел скрапленого газу.

Оператори вже опрацювали оптимізоване рішення, що дозволить використати і так незадіяні потужності Трансбалканського трубопроводу для імпорту газу в Україну.