Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна отримуватиме ще більше газу через Трансбалканський коридор

27 травня 2025, 14:58
Україна отримуватиме ще більше газу через Трансбалканський коридор
Фото: news.mail.ru
Новий маршрут проходить через п'ять країн.

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор. 

Про це сьогодні повідомив НКРЕКП.

"Це рішення передбачає проведення єдиного аукціону для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції до України – орієнтовно 3 млн кубометрів на добу", – йдеться у заяві.

Держрегулятор ухвалив рішення щодо погодження надання Оператором ГТС України спільного з операторами газотранспортних систем Болгарії,  Греції, Молдови і Румунії.

Це сприятиме підвищенню привабливості українського ринку природного газу і розширенню можливостей диверсифікації джерел постачання, що зміцнить енергетичну безпеку України в умовах війни з росією. 

Трансбалканський маршрут проходить через п’ять країн і має потенціал для задоволення нагальних потреб України і забезпечує доступ до джерел скрапленого газу. 

Оператори вже опрацювали оптимізоване рішення, що дозволить використати і так незадіяні потужності Трансбалканського трубопроводу для імпорту газу в Україну.

 
УкраїнагазТрансбалканський коридор

Останні матеріали

Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Політика
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Переклад iPress – 27 травня 2025, 14:59
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2025, 07:40
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл:
Політика
Фіона Гілл: "Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі" – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється