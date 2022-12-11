"Укренерго" бере кредити у ЄБРР та Німеччини на придбання обладнання

Державна енергетична компанія НЕК "Укренерго" отримає кредит від ЄБРР та банку Німеччини, після чого зможе придбати частину обладнання, критично необхідного для відновлення мережевої інфраструктури, пошкодженої масовими ракетними атаками росії

Державна енергетична компанія НЕК "Укренерго" отримає кредит від ЄБРР та банку Німеччини, після чого зможе придбати частину обладнання, критично необхідного для відновлення мережевої інфраструктури, пошкодженої масовими ракетними атаками росії.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Це стало можливим завдяки рішенню Кабміну про надання держгарантії за кредитом ЄБРР на суму 300 млн євро, який буде доповнений грантом уряду Нідерландів.

"Вже найближчим часом будуть підписані договір гарантії між Україною та ЄБРР, а також Кредитна угода між "Укренерго" та ЄБРР. Це дозволить нам спрямувати необхідні кошти для відновлення пошкодженого обладнання, а також для фінансування операційних витрат та підтримки фінансової стабільності компанії", - йдеться у повідомленні.

Раніше Кабмін схвалив надання держгарантії за позикою державного банку Німеччини KfW у сумі 32,5 млн євро для фінансування реконструкції восьми підстанцій у південно-західному регіоні. Наразі готується до підписання кредитна та гарантійна угоди з KfW.