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ПОЛІТИКА

Укренерго: найскладніша енергетична ситуація на Харківщині та Львівщині

14 січня 2023, 20:02
Укренерго: найскладніша енергетична ситуація на Харківщині та Львівщині
Фото: aa.com.tr
12 масована ракетна атака по енергосистемі України: ціллю російських терористів сьогодні були електростанції, а також підстанції Укренерго

Керованість та цілісність енергосистеми України збережена завдяки Силам оборони  та заходам, що вживали енергетики під час російських ракетних ударів 14 січня. Проте дефіцит в системі суттєвий. Складна ситуація на Харківщині та Львівщині, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"12 масована ракетна атака по енергосистемі України. Ціллю російських терористів сьогодні були електростанції, а також підстанції Укренерго. Завдяки Силам оборони України та заходам, що вживали енергетики під час ударів, керованість та цілісність енергосистеми збережена. Проте дефіцит в системі суттєвий. Складна ситуація на Харківщині та Львівщині. Там, а також в інших регіонах, вже працюють ремонтні бригади і триває ліквідація наслідків атаки. Ми робимо все необхідне, щоб відновити енергоживлення якнайшвидше", - йдеться в повідомленні.

Кудрицький зазначив, що скоординована робота військових та енергетиків не дає можливості ворогу досягти головної мети - занурити всю країну у холод та темряву. Зараз набирає потужність генерація та відновлюється енергопостачання для споживачів.

Сьогодні, 14 січня, російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл України. У Києві та області лунали вибухи, працювала ППО. У Дніпрі ворог поцілив у багатоквартирний будинок, зруйновано один під'їзд, під завалами перебувають люди, є поранені і загиблі. На Львівщині росіяни обстріляли об’єкт критичної інфраструктури.


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