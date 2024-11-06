Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

“Укренерго” оголосила технічний дефолт за "зеленими" облігаціями

06 листопада 2024, 15:07
“Укренерго” оголосила технічний дефолт за
Фото: УНН
Компанія спільно з Кабміном вживають необхідні заходи, щоб досягнути угоди з власниками облігацій в найближчі місяці.
Національна енергетична компанія "Укренерго" з 9 листопада цього року тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за зеленими облігаціями сталого розвитку, випущеними в 2021 році під державну гарантію.
 
Про це повідомила пресслужба компанії. 
 
Як зазначається, що відповідне зупинення відбувається згідно із Законом України "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами" та прийнятими на виконання цього Закону рішень Кабінету Міністрів України і відповідного уповноваженого органу управління – Міністерства енергетики України.
 
Дане законодавство спрямоване на забезпечення економічної безпеки держави, довгострокової стійкості державного та гарантованого державою боргу, виконання програми співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом (МВФ). 
 
Тимчасове зупинення здійснення платежів за Облігаціями згідно з Законом запроваджується на строк до моменту завершення процесу реструктуризації. 
 
Компанія спільно з Кабміном вживають необхідні заходи, щоб досягнути угоди з власниками облігацій в найближчі місяці.
 
Зазначається, що власники облігацій компанії є важливими партнерами для “Укренерго”. В 2022 році сторони домовилися про відтермінування виплат по облігаціях, що допомогло підтримати компанію у воєнний час та суттєво сприяло фінансовій стійкості протягом останніх двох років. 
 
Найближчим часом компанія планує організувати переговори з представниками власників облігацій для узгодження справедливих та взаємоприйнятних змін до умов випуску облігацій з метою забезпечення довгострокової фінансової стабільності “Укренерго”.
 
Компанія повідомила своїх партнерів та кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за зеленими облігаціями сталого розвитку, а також надало запевнення в операційній і фінансовій стійкості компанії. 
 
“Укренерго” надалі виконує свої зобов’язання та передбачені національним законодавством і Статутом Товариства операційні функції. Зокрема, що стосується поточних завдань – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості об’єднаної енергосистеми України в умовах воєнного стану.
 
Зі свого боку, нардеп Ярослав Железняк зазначив, що “Укренерго” оголосило технічний дефолт. 
 
По факту через те, що у них немає діючої Наглядової ради. Як буде – зможуть завершити реструктуризацію. І це сталось тому, що хтось хотів змінити менеджмент будь-якою ціною, і не подумав про ризики”, – написав Железняк. 
 
Він вважає, що ця проблема вирішиться, однак будь-які нові запозичення для енергетики країни буде отримати важче. 

 

війна в Україніросія окупантиУкренерго

Останні матеріали

Геополітика і вибори в США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв’язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори в США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв’язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Cуспільство
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 00:22
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Політика
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 16:47
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Політика
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 12:45
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Політика
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 08:11
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється