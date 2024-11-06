“Укренерго” оголосила технічний дефолт за "зеленими" облігаціями

Компанія спільно з Кабміном вживають необхідні заходи, щоб досягнути угоди з власниками облігацій в найближчі місяці.

Національна енергетична компанія "Укренерго" з 9 листопада цього року тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за зеленими облігаціями сталого розвитку, випущеними в 2021 році під державну гарантію.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Як зазначається, що відповідне зупинення відбувається згідно із Законом України "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами" та прийнятими на виконання цього Закону рішень Кабінету Міністрів України і відповідного уповноваженого органу управління – Міністерства енергетики України.

Дане законодавство спрямоване на забезпечення економічної безпеки держави, довгострокової стійкості державного та гарантованого державою боргу, виконання програми співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Тимчасове зупинення здійснення платежів за Облігаціями згідно з Законом запроваджується на строк до моменту завершення процесу реструктуризації.