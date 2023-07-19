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Укренерго отримає від Світового банку 240 млн доларів грантової допомоги

19 липня 2023, 09:35
Укренерго отримає від Світового банку 240 млн доларів грантової допомоги
Джерело: 24tv.ua
Кошти будуть спрямовані на закупівлю і встановлення спеціальних пристроїв, що підвищать стабільність роботи української енергосистеми.

Світовий банк виділив майже 240 мільйонів доларів грантових коштів для забезпечення стійкості українського з’єднання з європейською енергосистемою та відновлення високовольтних підстанцій.

Про це повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Міністерство енергетики та Міністерство фінансів підписали зі Світовим Банком дві важливі угоди про виділення "Укренерго" грантової допомоги.

"Перша - грантові кошти Уряду Німеччини будуть спрямовані на закупівлю і встановлення спеціальних пристроїв, що підвищують стабільну роботу української енергосистеми – STATCOM. Іншим документом визначена передача Укренерго допомоги на закупівлю спецтехніки, автотрансформаторів та іншого високовольтного обладнання, яке зазнало пошкоджень від ударів російських ракет та дронів", - йдеться в повідомленні. 

Світовий банкенергетикадопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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