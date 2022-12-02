"Укренерго" подасть позов проти росії для компенсації збитків

Наразі розробляється правовий механізм, завдяки якому "Укренерго" зможе захистити свої інтереси

Національна енергетична компанія "Укренерго" планує подати позов проти росії щодо відшкодування завданих збитків, повідомляє прес-служба компанії.

Наразі розробляється правовий механізм, завдяки якому "Укренерго" зможе захистити свої інтереси.

"Ми фіксуємо всі пошкодження в реальному часі, щодня. Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об’єкти. У нас уже є певний досвід виставлення рахунків рф. Тому що ми одні із небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів в Криму", – зазначив директор з правових питань "Укренерго" Максим Юрков.