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ПОЛІТИКА

"Укренерго" подасть позов проти росії для компенсації збитків

02 грудня 2022, 15:29
Фото: УНН
Наразі розробляється правовий механізм, завдяки якому "Укренерго" зможе захистити свої інтереси

Національна енергетична компанія "Укренерго" планує подати позов проти росії щодо відшкодування завданих збитків, повідомляє прес-служба компанії.

Наразі розробляється правовий механізм, завдяки якому "Укренерго" зможе захистити свої інтереси.

"Ми фіксуємо всі пошкодження в реальному часі, щодня. Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об’єкти. У нас уже є певний досвід виставлення рахунків рф. Тому що ми одні із небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів в Криму", – зазначив директор з правових питань "Укренерго" Максим Юрков.


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