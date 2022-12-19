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ПОЛІТИКА

Укренерго: в енергосистемі України склалася важка ситуація через нічні обстріли рф дронами-камікадзе

19 грудня 2022, 11:11
Укренерго: в енергосистемі України склалася важка ситуація через нічні обстріли рф дронами-камікадзе
Укренерго 19 12 22
Всю ніч ворожі російські БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій Україні

Станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація, інформує Укренерго. Всю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи. Також в південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження.

Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень  в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та м.Київ.  Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час.

Попри всі пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц,  працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.

У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд.


війнатероризмРФУкренергоУкраїна

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