"Укренерго" вперше вимушено обмежило "зелену" генерацію

Герус наголосив, що в подальшому така ситуація відбуватиметься дедалі частіше

"Проблема наростає, а навесні вона набуде масштабного характеру. На моє глибоке переконання, потрібні для держави інвестиції - це ті, які і приносять користь державі, і дають можливість отримати прибутки інвесторам. І інтерес держави обов'язково має бути врахований у цій конструкції", - резюмував він.

НЕК "Укренерго" минулої ночі вперше вимушено обмежила вироблення "зеленої" генерації у складі Ботієвської, Приморської-1 та Орлівської ВЕС (усі - група "ДТЕК"), повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Таке обмеження становило 300-400 МВт в окремі години ночі. Проте, згідно з чинними правилами, компанія "ДТЕК" все одно отримає оплату "зеленого" євротарифу в розмірі 2,9 грн за кВт-год (EUR0,102), незважаючи на те, що енергосистема не потребувала та не використовувала вироблену відповідними ВЕС електроенергію (ціна питання - мільйони гривень). Відповідна оплата ляже на плечі державного "Енергоатома", "Укргідроенерго" та у тариф "Укренерго", який оплатять усі споживачі", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Герус наголосив, що в подальшому така ситуація відбуватиметься дедалі частіше.

"Проблема наростає, а навесні вона набуде масштабного характеру. На моє глибоке переконання, потрібні для держави інвестиції - це ті, які і приносять користь державі, і дають можливість отримати прибутки інвесторам. І інтерес держави обов'язково має бути врахований у цій конструкції", - резюмував він.

Як повідомлялося, енергетичний комітет ВР 16 жовтня схвалив законопроект №2236-2 ("Слуга народу"), який дає змогу за диспетчеризації віддавати пріоритет операторам-виробникам альтернативної енергії встановленою потужністю до 150 МВт. Компенсація вартості не відпущеної е/е за "зеленим тарифом" у зв'язку з диспетчерськими обмеженнями також надається станціям, потужність яких не перевищує 150 МВт.

Українські та міжнародні оператори "зелених" проектів й Енергетичне співтовариство виступили з критикою такої ініціативи. Щодо запропонованої в законопроекті дискримінації в диспетчеризації "зелених" потужністю понад 150 МВт в Енергоспівтоваристві наголосили, що таке рішення не може бути виправдане лише з причин надійності та безпеки енергосистеми і суперечить цілям декарбонізації.

Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Україна не має наміру ретроспективно вносити зміни до системи стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), планує знайти збалансоване розв’язання проблеми.

Герус в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів проведе серію зустрічей з інвесторами і банками для визначення концепції вирішення ситуації зі стрімким розвитком "зеленої" генерації, що пов'язана з надзвичайно привабливими тарифами на неї та гарантіями її обов'язкового викупу.

За даними Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, на кінець третього кварталу 2019 року сумарна потужність введених в експлуатацію об'єктів ВДЕ становила 4,591 ГВт, частка ВДЕ в структурі генерації - 4,9%.

Зокрема, потужність введених в експлуатацію в липні-вересні 2019 року об'єктів ВДЕ становила 956 МВт, що вшестеро перевищує показник за аналогічний період 2018 року. Так, потужність сонячних електростанцій, введених в експлуатацію в третьому кварталі, становила 779,6 МВт (уп'ятеро більше, ніж роком раніше), вітрових - 155,2 МВт (у 22 рази більше). Отже, СЕС і ВЕС посіли 97,8% у загальній структурі введених в експлуатацію потужностей. Обсяг біомаси становив 16 МВт (1,7%), біогазу - 4,1 МВт (0,43%).

Нагадаємо, що Зеленський планує знизити "зелені" тарифи