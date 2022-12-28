Укргазвидобування пробурило 47 нових свердловин у 2022 це майже довоєнні показники
28 грудня 2022, 11:52
Фото: depcontrol.org
Протягом 2022 року АТ "Укргазвидобування" пробурило 47 нових свердловин.
Про це повідомляє пресслужба "Групи "Нафтогаз" у Telegram.
"47 нових свердловин у цьому році пробурило Укргазвидобування. Цей показник практично не відрізняється від довоєнного. 10 місяців повномасштабної війни, постійних обстрілів, терору енергетичної інфраструктури зробили наших фахівців ще вмотивованішими та злішими", – йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що темпи видобутку на сході України падають, водночас на заході – збільшуються.
Крім цього, вдалося досягти рекордних показників буріння.
"У жовтні 2022-го буровий підрозділ Укргазвидобування – Укрбургаз – встановив рекорд із місячної проходки буріння – 30 505 м", – додали в "Нафтогазі".
Нагадаємо, що восени на Харківщині запустили свердловину, яка може дати більше 50 млн кубів газу на рік.