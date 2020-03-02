"Укрнафта" може збільшувати видобуток не дивлячись на виснаженість родовищ - Вітренко
"Укрнафта" має значний потенціал збільшення видобутку навіть на виснаженій ресурсній базі, повідомляє "Економічна правда".
Про це заявив виконавчий директор Нафтогаз Юрій Вітренко у Facebook.
Вітренко зазначив, що попри те, що "Укрнафта" надзвичайно обмежена у можливості фінансувати капітальні вкладення, вона збільшує видобуток нафти, конденсату та природного газу.
"Так видобуток нафти і конденсату у 2019 році продовжив зростання (+4, 7%).
А видобуток газу у 2019 році зріс на ще більший відсоток (+7.5%). І це на старій ресурсній базі, без нових ліцензій", - пише Вітренко.
Вітренко наголосив, що на останній стратегічній сесії Наглядова рада Укрнафти розглядала ресурсну базу Укрнафти та перспективи збільшення видобутку.
"Висновок, з яким всі погодилися, - "Укрнафта" має значний потенціал збільшення видобутку навіть на існуючій ресурсній базі. І "виснаженість" родовищ не є перепоною, яку неможливо подолати.
...Головним ризиком є відкладення вирішення проблеми зі спірними обсягами газу та податковим боргом. У такому разі "Укрнафта" практично не зможе здійснювати фінансування необхідних робіт по збільшенню видобутку", - пише топ-менеджер "Нафтогазу".
Нагадаємо, що Chevron отримала збиток через списання в 10,5 мільярда доларів.
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