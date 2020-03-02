"Укрнафта" може збільшувати видобуток не дивлячись на виснаженість родовищ - Вітренко

"Головним ризиком є відкладення вирішення проблеми зі спірними обсягами газу та податковим боргом"

Вітренко зазначив, що попри те, що "Укрнафта" надзвичайно обмежена у можливості фінансувати капітальні вкладення, вона збільшує видобуток нафти, конденсату та природного газу.

"Укрнафта" має значний потенціал збільшення видобутку навіть на виснаженій ресурсній базі, повідомляє "Економічна правда".

Про це заявив виконавчий директор Нафтогаз Юрій Вітренко у Facebook.

Вітренко зазначив, що попри те, що "Укрнафта" надзвичайно обмежена у можливості фінансувати капітальні вкладення, вона збільшує видобуток нафти, конденсату та природного газу.

"Так видобуток нафти і конденсату у 2019 році продовжив зростання (+4, 7%).

А видобуток газу у 2019 році зріс на ще більший відсоток (+7.5%). І це на старій ресурсній базі, без нових ліцензій", - пише Вітренко.

Вітренко наголосив, що на останній стратегічній сесії Наглядова рада Укрнафти розглядала ресурсну базу Укрнафти та перспективи збільшення видобутку.

"Висновок, з яким всі погодилися, - "Укрнафта" має значний потенціал збільшення видобутку навіть на існуючій ресурсній базі. І "виснаженість" родовищ не є перепоною, яку неможливо подолати.

...Головним ризиком є відкладення вирішення проблеми зі спірними обсягами газу та податковим боргом. У такому разі "Укрнафта" практично не зможе здійснювати фінансування необхідних робіт по збільшенню видобутку", - пише топ-менеджер "Нафтогазу".

Нагадаємо, що Chevron отримала збиток через списання в 10,5 мільярда доларів.