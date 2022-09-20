НОВИНИЗавод буде виробляти боєприпасиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укроборонпром" домовився з країною НАТО про будівництво заводу
Фото: Укроборонпром
Державний концерн "Укроборонпром" домовився про будівництво заводу з виробництва боєприпасів з однією з країн Північноатлантичного альянсу.
Про це йдеться повідомленні концерну.
"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод. Відповідну угоду сторони підписали напередодні. І це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародні домовленості та укладено відповідний договір. Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО - бути", - йдеться у повідомленні концерну.
Також зазначається, що підприємства державного ОПК зараз цілодобово працюють над виробництвом, модернізацією та відновленням необхідного озброєння, а з початку повномасштабного вторгнення росії вони вже передали Збройним силам України у п’ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за весь 2021 рік.
"Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по п‘ятому колу, а після відновлення - повертались у стрій. Цілодобово працюють й виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку прямо у полях. Таким чином, приведення у бойову готовність - в тому числі після пошкоджень - української, іноземної та трофейної техніки – це ключова компетенція "Укроборонпрому" станом на сьогодні", - наголосили у концерні.
Крім цього, повідомляється, що одне з підприємств "Укроборонпрому" отримало право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території України. Воно має власний центр гуманітарного розмінування, акредитацію в ООН та фахівців високого класу. Підприємство стало третьою в Україні структурою після ЗСУ та Держслужби з надзвичайних ситуацій, яка може знешкоджувати та утилізовувати боєприпаси.
Раніше повідомлялося, що у 2021 році підприємства Укроборонпрому збільшили обсяг виробництва на 24%.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 09 2022 20:32 МЕДІА
- ФОТО Семитонний автомобіль, який працює на водні, представили у партнерстві Hyundai та IVECO
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- Том Купер про іранські БПЛА. Від Ісламської революції до поля бою в Україні. Частина 1
- Генсек НАТО засудив наміри росії провести псевдореферендуми на окупованих територіях України