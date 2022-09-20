"Укроборонпром" домовився з країною НАТО про будівництво заводу

Завод буде виробляти боєприпаси

Державний концерн "Укроборонпром" домовився про будівництво заводу з виробництва боєприпасів з однією з країн Північноатлантичного альянсу.

Про це йдеться повідомленні концерну

"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод. Відповідну угоду сторони підписали напередодні. І це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародні домовленості та укладено відповідний договір. Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО - бути", - йдеться у повідомленні концерну.

Також зазначається, що підприємства державного ОПК зараз цілодобово працюють над виробництвом, модернізацією та відновленням необхідного озброєння, а з початку повномасштабного вторгнення росії вони вже передали Збройним силам України у п’ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за весь 2021 рік.

"Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по п‘ятому колу, а після відновлення - повертались у стрій. Цілодобово працюють й виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку прямо у полях. Таким чином, приведення у бойову готовність - в тому числі після пошкоджень - української, іноземної та трофейної техніки – це ключова компетенція "Укроборонпрому" станом на сьогодні", - наголосили у концерні.

Крім цього, повідомляється, що одне з підприємств "Укроборонпрому" отримало право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території України. Воно має власний центр гуманітарного розмінування, акредитацію в ООН та фахівців високого класу. Підприємство стало третьою в Україні структурою після ЗСУ та Держслужби з надзвичайних ситуацій, яка може знешкоджувати та утилізовувати боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році підприємства Укроборонпрому збільшили обсяг виробництва на 24%.