"Укроборонпром" показав випробування нових БТР-4, - ВІДЕО
Під час випробувань БТР-4 з новими корпусами пройшли декілька сотень кілометрів по бездоріжжю та дорогам з твердим покриттям та витримали випробування обстрілом, зокрема і з великокаліберних кулеметів.
"Таким чином, "Завод ім. Малишева" та "ХКБМ ім. Морозова" у цьому році готові розпочати серійне виробництво БТР-4 з корпусів власного виготовлення. Це дозволяє значно збільшити темпи передачі цих бойових машин до українського війська, який раніше залежав від виробничих потужностей лише одного приватного підприємства", - йдеться у повідомленні ДК "Укроборонпром".
За даними концерну, БТР-4 – потужна бойова колісна машина, яка створена фахівцями "Харківського конструкторського бюро ім. Морозова" і з перших днів війни успішно використовується українським військом.
"Рівень захисту, який забезпечує ця машина – один з найбільших серед бронетранспортерів та БМП, що стоять на озброєнні Збройних Сил України", - зазначили в "Укроборонпромі".
Повідомляється, що на цій машині встановлений бойовий модуль БМ-7 "Парус" з 30-мм автоматичною гарматою, високоточним протитанковим комплексом "Бар‘єр", автоматичним гранатометом та кулеметом.
"Завдяки наведенню озброєння за допомогою сучасного цифрового комплексу, вдається досягти високої точності вогню, зокрема і знищення бронетехніки противника на відстані до 5 км", - сказано у повідомленні.
За маневреність БТР-4 відповідає потужний німецький двигун Deutz та автоматична американська трансмісія Allison дозволяє розігнати майже 22-тону машину до 110 км/год.
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