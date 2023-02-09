Укроборонпром спільно з країною НАТО почав випуск 120-мм мін
Вже укладено контракт з Міністерством оборони на постачання цих засобів ураження для ЗСУ, повідомляє Укроборонпром у своєму телеграмі.
"Державний концерн "Укроборонпром" та одна з країн-членів Північноатлантичного альянсу почали спільно виробляти міни калібру 120-мм. Днями укладено контракт з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові", – йдеться в повідомленні.
На підприємстві заявили, що 120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями, а виробничі потужності знаходяться в одній із європейських держав.
"Такі міни гарантовано уражають ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Також вона здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку", – запевняють в Укроборонпромі.120-мм міномет є одним із найрозповсюдженіших в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти армії рф. Загалом такий міномет здатний вражати цілі на відстані до семи кілометрів, а сучасними боєприпасами – у понад вісім кілометрів.