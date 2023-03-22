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Укроборонпром відвантажив першу партію 122-мм снарядів, вироблених спільно з НАТО

22 березня 2023, 10:51
Укроборонпром відвантажив першу партію 122-мм снарядів, вироблених спільно з НАТО
Першу партію артилерійських 122-мм снарядів, вироблених дер компанією Укроборонпром в кооперації з країною НАТО.

Партію вже відвантажили збройним силам України.

Пеше Укроборонпром

"Замовленню Міноборони передували заводські випробування, на яких ДК підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряда: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряда", - йдеться на сайті.

Це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни і танкового 125-мм снаряда, які виготовляються за вітчизняною технологією із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях.

Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 та САУ 2С1 "Гвоздика", їх максимальная дальність ураження – 15400 метрів. 

НАТОбоєприпасиснаряди122-мм

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