Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Укроборонпром" вперше увійшов до 50 найбільших оборонних компаній світу

08 серпня 2024, 11:33
ДК «Укроборонпром»
Компанія піднялась одразу на 16 сходинок.
Компанія "Укроборонпром" вперше увійшла до списку 50 найкращих оборонних компаній світу за рейтингом Defense News.
 
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
 
Торік Укроборонпром посідав 65 місце, а в цьому році піднявся одразу на 16 сходинок, до 49 місця.
 
"З сотні найбільших оборонних компаній світу саме Укроборонпром зростає найшвидше — його виручка за 2023 рік виросла на 72% до $2,2 млрд. Перші півроку 2024-го показують: темп тримаємо й у цьому році". – зазначив Камишін.
 
Він наголосив, що рейтинг не є ціллю, і цей бурхливий розвиток спричинений критичною необхідністю.
 
"Ціль усієї української оборонки одна — виробляти якомога більше зброї для Сил оборони, виробляти її якнайшвидше та максимально якісно, адаптуватися та модернізуватися щохвилини, щоб зберегти життя наших воїнів та зробити усіх росіян, які вторглися на нашу землю, хорошими росіянами. Швидко, якісно та ефективно", - наголосив Камишін.
 
Зазначимо, що за рейтингом Defense News перше місце у списку світових оборонних компаній посідає американська Lockheed Martin. Загалом у першу десятку входять 7 американських компаній та три китайських.

 

війна в Україніросія окупантиУкроборонпром

Останні матеріали

Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Політика
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 09:32
Настав час зупинити просування угруповання
Cуспільство
Настав час зупинити просування угруповання "Центр" назавжди. Торецький напрямок потребує посилення – Том Купер
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 16:35
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Cуспільство
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 23:10
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Cуспільство
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 14:16
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою
Політика
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою "російською опозицією" є ЗСУ, а не привілейовані імбецили – західні експерти
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 11:53
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Політика
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 19:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється