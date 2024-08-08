"Укроборонпром" вперше увійшов до 50 найбільших оборонних компаній світу

Компанія піднялась одразу на 16 сходинок.

Компанія "Укроборонпром" вперше увійшла до списку 50 найкращих оборонних компаній світу за рейтингом Defense News.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Торік Укроборонпром посідав 65 місце, а в цьому році піднявся одразу на 16 сходинок, до 49 місця.

"З сотні найбільших оборонних компаній світу саме Укроборонпром зростає найшвидше — його виручка за 2023 рік виросла на 72% до $2,2 млрд. Перші півроку 2024-го показують: темп тримаємо й у цьому році". – зазначив Камишін.

Він наголосив, що рейтинг не є ціллю, і цей бурхливий розвиток спричинений критичною необхідністю.