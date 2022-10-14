CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ8 гривень з кожної марки буде спрямовано на допомогу Збройним Силам УкраїниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрпошта до Дня захисників та захисниць України випустила нові марки
Компанія "Укрпошта" до Дня захисників та захисниць України випустила нові тематичні марки.
Про це в своєму Telegram повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
"Як і обіцяли, запускаємо марки, присвячені нашим захисникам та захисницям. Це чудовий подарунок для ваших друзів та близьких, які зараз захищають нашу країну + можливість долучитися до допомоги ЗСУ. 8 гривень з кожної марки буде спрямовано на допомогу нашим Збройним Силам", - написав він.
Раніше повідомлялось, що "Укрпошта" повідомила про випуск першого маркованого конверта воєнного часу.
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14 10 2022 10:45 МЕДІА
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