Укрпошта до Дня захисників та захисниць України випустила нові марки

8 гривень з кожної марки буде спрямовано на допомогу Збройним Силам України

Компанія "Укрпошта" до Дня захисників та захисниць України випустила нові тематичні марки. Про це в своєму Telegram повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. "Як і обіцяли, запускаємо марки, присвячені нашим захисникам та захисницям. Це чудовий подарунок для ваших друзів та близьких, які зараз захищають нашу країну + можливість долучитися до допомоги ЗСУ. 8 гривень з кожної марки буде спрямовано на допомогу нашим Збройним Силам", - написав він. "Укрпошта" повідомила про випуск першого маркованого конверта воєнного часу Раніше повідомлялось, що

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