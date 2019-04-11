"Укрпошта" надаватиме фінансові послуги - Мінінфраструткри
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє "Громадське".
"Кількість відділень Укрпошти більша, ніж сукупна кількість всіх банківських відділень. Це - можливість запровадити надання фінансових послуг у селах, адже є багато малих сіл, де нема ніяких банків, а "Укрпошта" - це фактично єдиний зв'язок із зовнішнім світом", - повідомив Криклій.
Він зазначив, що цю ідею підтримують і у Національному банку України. Для її запровадження потрібно, щоб парламент схвалив низку законів, після чого Укрпошти зможе надавати фінансові послуги, а її діяльність у селах перестане бути збитковою.
Раніше у Національному банку дозволили поштовим відділенням проводити операції з обміну валют.
21 жовтня Олексій Гончарук допустив продаж частини акцій Укрпошти на міжнародних біржах через процедуру IPO. За словами Гончарука, держава може продати 20-30% акцій компанії.
Нагадаємо, що Уряд доручив "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошті" знайти зайве майно для продажу.
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