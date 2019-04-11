"Укрпошта" надаватиме фінансові послуги - Мінінфраструткри

Раніше у Національному банку дозволили поштовим відділенням проводити операції з обміну валют

В уряді планують дозволити "Укрпошті" надавати українцям фінансові послуги, такі як випуск та обслуговування карток, відкриття рахунків та грошові перекази.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє "Громадське".

"Кількість відділень Укрпошти більша, ніж сукупна кількість всіх банківських відділень. Це - можливість запровадити надання фінансових послуг у селах, адже є багато малих сіл, де нема ніяких банків, а "Укрпошта" - це фактично єдиний зв'язок із зовнішнім світом", - повідомив Криклій.

Він зазначив, що цю ідею підтримують і у Національному банку України. Для її запровадження потрібно, щоб парламент схвалив низку законів, після чого Укрпошти зможе надавати фінансові послуги, а її діяльність у селах перестане бути збитковою.

Раніше у Національному банку дозволили поштовим відділенням проводити операції з обміну валют.

21 жовтня Олексій Гончарук допустив продаж частини акцій Укрпошти на міжнародних біржах через процедуру IPO. За словами Гончарука, держава може продати 20-30% акцій компанії.

Нагадаємо, що Уряд доручив "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошті" знайти зайве майно для продажу.