НОВИНИНові марки з'являться вже до кінця серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрпошта" випустить незабаром ще дві марки
Фото: з відкритих джерел
Найближчими тижнями компанія випустить марку, присвячену річниці Незалежності України, а також ще одну з приводу шести місяців активної фази війни.
Про це під час інформаційного телемарафону повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає УНІАН.
"У серпні буде дві марки. Одна з них присвячена річниці нашої незалежності та шести місяцям активної фази війни. Далі я обіцяв Патрона (пес, який допомагає чернігівським саперам – УНІАН). Далі ми готуємо ескізи на відповідні архітектурні споруди, які тимчасово виконують невдалу роль у цій війні", - сказав він.
12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Російський військовий корабель, йди ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.
Фото: марка "Російський військовий корабель, йди ...! Героям слава!", з вільних джерел
23 травня в продаж була випущена марка "Російський військовий корабель... Все!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис.цих марок.
"Укрпошта" з 28 липня ввела в обіг нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України".
Фото: марка "Доброго вечора, ми з України", з вільниз джерел
За цими марками були шалені черги, потім їх перепродували за великі гроші.
Наприклад, номінал марки "Російський військовий корабель..." - 23 гривні по Україні та 45 гривень за кордон. А її вартість на торгівельних майданчиках сягав до $2 тис.
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