"Укрпошта" випустить незабаром ще дві марки

Найближчими тижнями компанія випустить марку, присвячену річниці Незалежності України, а також ще одну з приводу шести місяців активної фази війни.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає УНІАН

"У серпні буде дві марки. Одна з них присвячена річниці нашої незалежності та шести місяцям активної фази війни. Далі я обіцяв Патрона (пес, який допомагає чернігівським саперам – УНІАН). Далі ми готуємо ескізи на відповідні архітектурні споруди, які тимчасово виконують невдалу роль у цій війні", - сказав він.

12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Російський військовий корабель, йди ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

Фото: марка "Російський військовий корабель, йди ...! Героям слава!", з вільних джерел

23 травня в продаж була випущена марка "Російський військовий корабель... Все!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис.цих марок.

"Укрпошта" з 28 липня ввела в обіг нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України".

Фото: марка "Доброго вечора, ми з України", з вільниз джерел

За цими марками були шалені черги, потім їх перепродували за великі гроші.

Наприклад, номінал марки "Російський військовий корабель..." - 23 гривні по Україні та 45 гривень за кордон. А її вартість на торгівельних майданчиках сягав до $2 тис.