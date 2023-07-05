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Укриття, власне виробництво зброї, захист АЕС: головне зі звернення Зеленського

05 липня 2023, 21:51
Укриття, власне виробництво зброї, захист АЕС: головне зі звернення Зеленського
Володимир Зеленський
Президент запевнив, що є прогрес у виробництві зброї та боєприпасів в Україні.

Сьогоднішнє засідання Ставки було особливо тривалим і детальним. Зокрема, щодо безпеки стратегічних обʼєктів та атомних станцій.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час традиційного звернення до українців.

"Були відповідні доповіді, відповідні рішення і – дуже важливо – контроль за виконанням рішень",  наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна максимально контактує з партнерами щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених росією загроз.

На Ставці детально розглянули ключові напрямки сходу та півдня. Також головкому доручено продовжувати посилення "Півночі".

"Дуже важливо: на кожному засіданні Ставки знову й знову повертаємося до питання боєприпасів, зокрема для нашої артилерії. І це стосується не лише постачання від партнерів, а й виробництва в Україні", – каже президент.

Він запевнив, що є прогрес у виробництві зброї в Україні. Також говорив і про санкції.

"Готуємо нові санкції, санкційні кроки нашої держави, і сьогодні провів нараду щодо цього з першою віцепремʼєр-міністеркою Свириденко та секретарем РНБО Даніловим. Рішення – незабаром", – сказав Зеленський.

Окрему нараду президент провів щодо ситуації з укриттями в різних областях. Доповідали міністр стратегпрому Камишін, профільний заступник керівника Офісу щодо регіональної політики Кулеба.

"На жаль, у різних містах України й досі є значна неготовність укриттів. Після всього. Держава не терпітиме такої бездіяльності. І це – відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади в країні на укриття є", – підкреслив глава держави.

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