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"Укрзалізниця" до Дня Незалежності повертає потяг з Києва до Карпат

Ольга
Матарикіна
Вже найближчим часом квитки з’являться у продажу
"Укрзалізниця" до Дня Незалежності повертає потяг з Києва до Карпат фото: Укрзалізниця
"Укрзалізниця" повертає до Дня Незалежності, 24 серпня, поїзд "Інтерсіті+" №745/746 Київ - Славськ.
 
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" у Telegram.
 
 
"Вирушаємо 24 серпня о 06:08 з Києва (перший рейс Кільцевої електрички прибуває до центрального вокзалу о 05:56), проїжджаємо Львів об 11:56 - 12:06 та прибуваємо до Славська о 13:58. Зворотньо вирушаємо о 14:28, Львів - 16:24 - 16:34, Київ - 22:20", - йдеться в повідомленні.
 
Зазначається, що квитки на 10 діб вперед вже найближчим часом з'являться у застосунку, чат-боті, на сайті та в касах "Укрзалізниці".
 
 
Нагадаємо, що з 5 серпня 2022 року "Укрзалізниця" відновила курсування потяга №55/56 сполученням "Київ - Ясіня" (Закарпатська область).
 
 
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19 08 2022 20:55
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