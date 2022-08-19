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"Укрзалізниця" до Дня Незалежності повертає потяг з Києва до Карпат
фото: Укрзалізниця
"Укрзалізниця" повертає до Дня Незалежності, 24 серпня, поїзд "Інтерсіті+" №745/746 Київ - Славськ.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" у Telegram.
"Вирушаємо 24 серпня о 06:08 з Києва (перший рейс Кільцевої електрички прибуває до центрального вокзалу о 05:56), проїжджаємо Львів об 11:56 - 12:06 та прибуваємо до Славська о 13:58. Зворотньо вирушаємо о 14:28, Львів - 16:24 - 16:34, Київ - 22:20", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що квитки на 10 діб вперед вже найближчим часом з'являться у застосунку, чат-боті, на сайті та в касах "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що з 5 серпня 2022 року "Укрзалізниця" відновила курсування потяга №55/56 сполученням "Київ - Ясіня" (Закарпатська область).
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