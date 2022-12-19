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"Укрзалізниця" на свята запускає до Славського "Лижний експрес"

19 грудня 2022, 16:00
Укрзалізниця
На період зимових свят "Укрзалізниця" запускає "Лижний експрес", який щоденно курсуватиме із Києва до Славського

На період зимових свят "Укрзалізниця" запускає "Лижний експрес", який курсуватиме із Києва до Славського. Потяг відправлятиметься щоденно, починаючи із 30 грудня.

Він проходитиме через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.

Як повідомили в "Укрзалізниці", поїзд №745/746 відправлятиметься з Києва з 30 грудня щодня о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55. Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07

Квитки уже можна придбати на сайті залізниці. Вартість квитка із Києва до Славського у вагоні другого класу становить 728 грн, у вагоні першого класу – 1300 грн.


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