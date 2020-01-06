"Укрзалізниця" не отримала дозволи на поїздки з п'яти областей Всього з 1 червня відновили поїздки 439 приміських поїзда

"Укрзалізниця" з 1 червня відновила залізничне сполучення. При цьому відразу в п'яти областях не надали УЗ рішення про ослаблення карантину.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці", передає РБК - Україна. Зокрема, станом на 1 червня не були надані рішення від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрацій Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей. У Хмельницькій області є дозвіл про курсування лише на двох напрямках: Жмеринка - Гречани та Хмельницький - Волочиськ. Всього з 1 червня "Укрзалізниця" відновила 439 приміських потяги: "Донецька залізниця" - 38 поїздів;

"Львівська залізниця" - 30 поїздів;

"Одеська залізниця" - 84 поїзда;

"Південна залізниця" - 156 поїздів;

"Придніпровська залізниця" - 22 поїзда;

"Південно-західна залізниця"- 109 поїздів. Нагадаємо, що від сьогодні Укрзалізниця відновлює залізничні пасажирські перевезення. Перший потяг виїхав о 6:12 з Києва до Костянтинівки.

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