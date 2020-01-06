CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" з 1 червня відновила залізничне сполучення. При цьому відразу в п'яти областях не надали УЗ рішення про ослаблення карантину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" не отримала дозволи на поїздки з п'яти областей
Всього з 1 червня відновили поїздки 439 приміських поїзда
Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці", передає РБК - Україна.
Зокрема, станом на 1 червня не були надані рішення від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрацій Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей.
У Хмельницькій області є дозвіл про курсування лише на двох напрямках: Жмеринка - Гречани та Хмельницький - Волочиськ.
Всього з 1 червня "Укрзалізниця" відновила 439 приміських потяги:
- "Донецька залізниця" - 38 поїздів;
- "Львівська залізниця" - 30 поїздів;
- "Одеська залізниця" - 84 поїзда;
- "Південна залізниця" - 156 поїздів;
- "Придніпровська залізниця" - 22 поїзда;
- "Південно-західна залізниця"- 109 поїздів.
Нагадаємо, що від сьогодні Укрзалізниця відновлює залізничні пасажирські перевезення. Перший потяг виїхав о 6:12 з Києва до Костянтинівки.
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01 06 2020 15:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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