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"Укрзалізниця" не отримала дозволи на поїздки з п'яти областей

Всього з 1 червня відновили поїздки 439 приміських поїзда
"Укрзалізниця" з 1 червня відновила залізничне сполучення. При цьому відразу в п'яти областях не надали УЗ рішення про ослаблення карантину.
"Укрзалізниця" не отримала дозволи на поїздки з п

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці", передає РБК - Україна.

Зокрема, станом на 1 червня не були надані рішення від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрацій Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей.

У Хмельницькій області є дозвіл про курсування лише на двох напрямках: Жмеринка - Гречани та Хмельницький - Волочиськ.

Всього з 1 червня "Укрзалізниця" відновила 439 приміських потяги:

  • "Донецька залізниця" - 38 поїздів;
  • "Львівська залізниця" - 30 поїздів;
  • "Одеська залізниця" - 84 поїзда;
  • "Південна залізниця" - 156 поїздів;
  • "Придніпровська залізниця" - 22 поїзда;
  • "Південно-західна залізниця"- 109 поїздів.

Нагадаємо, що від сьогодні Укрзалізниця відновлює залізничні пасажирські перевезення. Перший потяг виїхав о 6:12 з Києва до Костянтинівки.

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01 06 2020 15:40
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