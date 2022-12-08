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"Укрзалізниця" не змінюватиме тарифи на вантажоперевезення у 2023 році

Ми бачимо, що наступний рік буде більш збалансованим, проте все залежатиме від держпідтримки та інвестиційної активності
АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на вантажні перевезення у 2023 році.
"Укрзалізниця" не змінюватиме тарифи на вантажоперевезення у 2023 році Фото:112.ua
Про це розповів член правління компанії Євген Лященко на брифінгу, передає "Економічна правда".
 
"Ми не закладаємо (до фінплану на 2023 рік – ред.) збільшення тарифів наступного року. Ми розуміємо, що це було б правильним, але нам потрібно ще дообговорити це питання з ринком", – сказав він.
 
За словами Лященка, відсутність зростання тарифів у фінплані наступного року компенсується очікуваним збільшенням обсягу вантажоперевезень.
 
"Ми бачимо, що наступний рік буде більш збалансованим, проте все залежатиме від держпідтримки та інвестиційної активності", – додав член правління УЗ.
 
У 2023 році "Укрзалізниця" планує велику кількість ремонтів та відновлення інфраструктури. На ці потреби, за словами Лященка, власних коштів компанії буде недостатньо.
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12 08 2022 14:45
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