"Укрзалізниця" не змінюватиме тарифи на вантажоперевезення у 2023 році

Ми бачимо, що наступний рік буде більш збалансованим, проте все залежатиме від держпідтримки та інвестиційної активності

АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на вантажні перевезення у 2023 році.

Про це розповів член правління компанії Євген Лященко на брифінгу, передає "Економічна правда".

"Ми не закладаємо (до фінплану на 2023 рік – ред.) збільшення тарифів наступного року. Ми розуміємо, що це було б правильним, але нам потрібно ще дообговорити це питання з ринком", – сказав він.

За словами Лященка, відсутність зростання тарифів у фінплані наступного року компенсується очікуваним збільшенням обсягу вантажоперевезень.

"Ми бачимо, що наступний рік буде більш збалансованим, проте все залежатиме від держпідтримки та інвестиційної активності", – додав член правління УЗ.

У 2023 році "Укрзалізниця" планує велику кількість ремонтів та відновлення інфраструктури. На ці потреби, за словами Лященка, власних коштів компанії буде недостатньо.