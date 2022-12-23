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ПОЛІТИКА

"Укрзалізниця" отримала від Deutsche Bahn 63 генератори, очікує ше 325

23 грудня 2022, 15:48
Фото: з вільних джерел
Перша партія з 63 генераторів була відправлена в п’ятницю із залізничної станції в Ганновері до Києва, а в січні Deutsche Bahn планує передати ще 325 менших, аварійних генераторів

Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn відправив "Укрзалізниці" генератори для налагодження роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого обстрілами Росією енергетичної інфраструктури, повідомляє  сайт Deutsche Bahn.

Перша партія з 63 генераторів була відправлена в п’ятницю із залізничної станції в Ганновері до Києва, а в січні Deutsche Bahn планує передати ще 325 менших, аварійних генераторів. Передання є безоплатною допомогою "Укрзалізниці".

Як пояснив генеральний директор Deutsche Bahn Ріхард Лутц, генератори забезпечать електроенергію та опалення на залізничних станціях і ремонтних заводах, а також використовуватимуться безпосередньо в поїздах.

Наступні 325 аварійних електрогенераторів, які "Укрзалізниця" отримає в січні, будуть використовуватися для забезпечення електроенергією пасажирів та робочих місць українських залізничників.

У вересні Deutsche Bahn та "Укрзалізниця" підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому домовились про довгострокове партнерство. Насамперед ідеться про допомогу в повоєнній відбудові залізничних шляхів і модернізації вантажних коридорів і терміналів.


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