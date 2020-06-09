"Укрзалізниця" планує розробити інтерактивну карту руху потягів "Наступний крок - запуск інтерактивної карти руху, що дозволить автоматизувати процеси руху і відстежувати їх в реальному часі 24/7"

АТ "Укрзалізниця" планує автоматизувати процеси руху поїздів за рахунок запуску інтерактивної карти руху.

Фото: УНІАН

Про це повідомив глава УЗ Володимир Жмак на своєму Telegram-каналі, передає Економічна правда.

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