БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАТ "Укрзалізниця" планує автоматизувати процеси руху поїздів за рахунок запуску інтерактивної карти руху.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" планує розробити інтерактивну карту руху потягів
"Наступний крок - запуск інтерактивної карти руху, що дозволить автоматизувати процеси руху і відстежувати їх в реальному часі 24/7"
Фото: УНІАН
Про це повідомив глава УЗ Володимир Жмак на своєму Telegram-каналі, передає Економічна правда.
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06 09 2020 13:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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