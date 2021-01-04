"Укрзалізниця" продовжить возити киян, поки не заборонить спецкомісія

Чинний розклад руху залізничного транспорту по Києву та області залишається без змін, без жодних обмежень висадки та посадки, до тих пір, поки рух не заборонять державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Це стосується як поїздів далекого сполучення, так і приміських електричок, які їдуть до або через Київ, пише "Економічна правда".

При цьому УЗ посилює карантинні заходи - санітарна обробка вагонів проводиться після кожного рейсу.

Влада Києва вирішила обмежити з 5 квітня у столиці рух наземного і підземного громадського транспорту. Користуватись ним можна буде лише за спеціальними перепустками, які видаватимуть працівникам підприємств критичної інфраструктури.

19 березня Київ опинився у "червоній" зоні. В місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але громадський транспорт, школи та дитячі садочки все ще працювали.