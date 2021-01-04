CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧинний розклад руху залізничного транспорту по Києву та області залишається без змін, без жодних обмежень висадки та посадки, до тих пір, поки рух не заборонять державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" продовжить возити киян, поки не заборонить спецкомісія
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Це стосується як поїздів далекого сполучення, так і приміських електричок, які їдуть до або через Київ, пише "Економічна правда".
При цьому УЗ посилює карантинні заходи - санітарна обробка вагонів проводиться після кожного рейсу.
Влада Києва вирішила обмежити з 5 квітня у столиці рух наземного і підземного громадського транспорту. Користуватись ним можна буде лише за спеціальними перепустками, які видаватимуть працівникам підприємств критичної інфраструктури.
19 березня Київ опинився у "червоній" зоні. В місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але громадський транспорт, школи та дитячі садочки все ще працювали.
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